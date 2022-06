Criando efeitos ópticos com a madeira

Em casa ou no trabalho, a madeira é um material de eleição pela sua durabilidade e resistência. Com um desenho inteligente, poderemos criar efeitos ópticos com a madeira, e tornar o espaço mais atractivo e sedutor. Este material – intemporal, elegante e bonito – cresce hoje em dia entre os proprietários, que têm substituído os azulejos e os tapetes, a favor do uso da madeira. Tal facto não nos surpreende, pois este material é amigo do ambiente, termicamente mais eficiente e com ele criamos ambientes aconchegantes, minimizando sons e odores pela habitação. Assim sendo, hoje apresentamos-lhe alguns dos vários efeitos opticos da madeira, capazes de influenciar o nosso quotidiano. Este artigo é dedicado aos leitores que estejam a pensar em actualizar as áreas existente em sua casa, ou simplesmente para quem está à procura de novas ideias.

Veja este livro de ideias para que se possa inspirar ai em casa!