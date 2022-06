Jardins e pátios que nos inspiram

O arquitecto japonês Tetsuya Yamada deixa-nos este projecto, e a suave beleza do seu pátio. Esta casa, perfeita para desfrutar do silêncio, transmite uma sensação única, onde o interior se conjuga com o exterior. No nosso dia-a-dia, os pátios interiores representam o epicentro do convívio entre a família e amigos. Se por um lado, alguns optam por adaptar uma churrasqueira ou uma pequena piscina, criando assim um espaço que servirá para todo o tipo de eventos, outro tendem a organizá-lo de uma forma mais privada e cuidada. De facto, o pátio é um lugar onde podemos simplesmente saborear um pouco a vida.