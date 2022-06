Spaceworkers, uma dupla de jovens arquitectos portugueses

Os Spaceworkers são um conjunto de jovens arquitectos com atelier sediado em Paredes, cidade pertencente à área metropolitana do Porto. O atelier é dirigido pelos arquitectos co-fundadores Henriques Marques e Rui Dinis e possui neste momento três colaboradores: o arquitecto Marco Santos, a arquitecta Marta Silva e o arquitecto Tiago Maciel. Para além disso também a directora financeira, a Drª Carla Duarte é co-fundadora da Spaceworkers. Dependendo da tipologia dos projectos e da sua magnitude, trabalham em conjunto com outros profissionais complementarmente, sobretudo, porque acreditam que a prática arquitectónica deve ser multidisciplinar e incluir outras áreas do saber tais como a Economia, o Design ou o mobiliário.

Criado em 2007 o atelier apresenta já um volume de obras considerável, dos quais se destacam projectos de arquitectura permanente ou efémera, de urbanismo, e Design. Projectos esses, que têm sido de índole privada e residencial, pública, comercial e de design de produto e de interiores.

O grupo pretende abordar uma nova linguagem arquitectónica com uma vontade expressa de crescer e se expandir. Com um cunho marcadamente inovador, os Spaceworkers pretendem imbuir os seus projectos com emoções sensoriais, apelando à sensibilidade dos seus clientes para uma nova forma de encarar o espaço, enquanto instrumento de comunicação, ordenamento e de intervenção com os sentimentos do público.