O renascer da ruína: reabilitação incrível!

No interior, observe o hall de entrada, a sala de estar e a cozinha. Apesar de tratar-se de um espaço com pequenas dimensões, foi extremamente bem aproveitado. Um pequeno varandim, enquanto que permite o contacto visual com o piso inferior, possibilita também maior entrada de luz no mesmo.

As paredes em pedra observadas no exterior foram transportadas para o interior e criam o contraste perfeito com o vigamento em madeira à vista que reveste o tecto.