A magia do branco numa reabilitação fantástica

Quando olhamos de repente para as imagens do antes e do depois do apartamento em questão, quase que nem nos apercebemos que nos encontramos no mesmo espaço, já que a pureza do branco proporciona agora uma aura diferente à casa. Já num segundo instante, é possível observar as memórias antigas. Uma parede que antes separava dois espaços foi demolida e deu origem a um open space super amplo, cheio de luz e de vida.

Ainda que com algumas transformações notórias, é possível observar a viga que passava por cima da parede demolida e que agora nos leva à memória da mesma. Também o chão, apesar de agora ser em madeira, evoca-nos ao passado, visto que tenta buscar os mesmos tons do chão cerâmico existente anteriormente.