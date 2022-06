Um bungalow moderno e muito confortável!

A ideia por detrás do design da casa era a criação de um edifício que respeitasse o estilo arquitectónico da área, com celeiros e anexos, e, por outro lado, que oferecesse aos proprietários todas as comodidades da vida moderna. Decidiu-se, então, criar um bloco de apenas um piso construídos com materiais retirados da região como é o caso da pedra. O telhado de duas águas e o revestimento mate em grafite coaduna-se na perfeição com as fachadas cinza. Os elementos em madeira, como a moldura do telhado e as portas, trazem mais calor e familiaridade à construção.