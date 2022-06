Uma casa com laivos de loft

A possibilidade de encomendar uma casa e de para lá se mudar umas semanas mais tarde: eis a grande vantagem das casas modulares pré-fabricadas. O orçamento estimado para este tipo de habitação é muito mais preciso com as casas pré-fabricadas do que um de uma auto-construção.

Em bom rigor, a auto-construção enfrenta enormes despesas suplementares que não podem ser calculadas o que torna a estimativa dos custos muito complicada. Desta forma, o seu sonho será indefinidamente adiado. Normalmente, a construção leva três vezes mais tempo do que o esperado e acaba por ser 30% a 60% mais cara. O gabinete de construtores Thule Blockhaus GmbH trabalha com clientes que não gostam de esperar e que não gostam de lidar com incómodos, falhas e erros.