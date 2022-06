Apartamento sofre remodelação fantástica: 9 Fotos que conquistam ao olhar

A iluminação natural foi um factor extremamente importante neste projecto pelo que os grandes vãos se convertem num elemento fundamental e característico deste ambiente. Alguns dos elementos originais e arquitectónicos do lugar foram mantidos com o objectivo de preservar a imagem e a aura do local antigo.

Ao fundo é possível vermos ainda uma grande varanda exterior que permite que os habitantes desfrutem ao máximo esta habitação.