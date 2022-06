Humilde, bonita e cheia de surpresas!

A entrada é muito simples, mas cheia de detalhes que não a tornam indiferente. Se a virmos com atenção, reparamos que a porta e o marco da mesma faz-se por via de um particular jogo de composição como muitos outros elementos da casa. Na parte superior, vemos ainda duas peças de cerâmica tais como as que encontramos no interior. Possivelmente, foram retiradas do seu espaço original para serem usadas aqui de forma criativa e respeitando a essência do projecto.