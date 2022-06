6 ideias para criar um jardim em cantos sem uso

As pérgolas são boas para quem aprecia ter conforto no espaço aberto. Sob uma pérgola, encontra sombra ou resguardo em relação à chuva ou ao vento. O truque para que esta escolha seja feita da melhor maneira passa por estudar o espaço do seu quintal para que o cenário seja complementado pelas mais diferentes plantas.

Neste projecto da arquitecta Heloísa Titan, a área exterior com a pérgola foi complementada com um pequeno deck que suporta um conjunto de confortáveis cadeiras. As protagonistas da decoração são, no entanto, as inúmeras plantas que compõem um jardim no formato vertical e as flores que emolduram o deck.