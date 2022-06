Áreas de exterior fechadas: 6 ideias espectaculares

Quando chega o fim-de-semana, a única coisa que queremos é relaxar e desfrutar comodamente de um espaço cheio de tranquilidade e paz. Por isso, muitos proprietários de casas com área exterior, investem na criação de uma área emblemática e cheia de conforto, como é o alpendre ou um jardim com pérgola. A pérgola torna possível que se tire proveito do jardim ao longo de todo o ano, mesmo quando os dias arrefecem.

Neste livro de ideias, vamos mostrar-lhe seis imagens inspiradoras de espaços ao ar livre tapados.