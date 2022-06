Espaços pequenos: descubra como tirar o melhor partido deles!

Actualmente, é muito frequente depararmo-nos com espaço reduzidos, cuja área não dá para mais do que precisamente desperdiçar espaço. Os exemplos são variadíssimos e vão desde a sala aos quartos, passando pela cozinha, marquises ou casas de banho. E não são poucas as vezes em que queremos mesmo dar uma utilidade a esses nichos, mas a nossa criatividade trai-nos e abandona-nos nesse mesmo instante. Familiarizado com estas questões? Então fique connosco, porque hoje reunimos para si dicas para que consiga tirar o melhor partido destes espaços, tornando-os altamente úteis no seu dia-a-dia!