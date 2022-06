Design: ingrediente vencedor na sua cozinha

Se a sua personalidade criativa encontra expressão nos estilos clássicos, há soluções que vão certamente encher as medidas da sua cozinha. Por exemplo, esta proposta da Mowlem&Co, onde a inspiração clássica serve de ponto de partida para uma cozinha prática e cheia de arrumação, com um ambiente moderno e detalhes influentes: o azul grego da ilha ao centro, a combinar com o branco junto à janela, o revestimento dourado dos candeeiros, a oposição dos mármores.