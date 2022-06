Cozinhas pequenas: 9 ideias para as tornar maiores!

Independentemente do tamanho da cozinha, a verdade é que qualquer área carece de um planeamento. E com pouco, acredite, que pode fazer muito. Depois dos exemplos que lhe vamos deixar, as dúvidas vão desaparecer por completo.

Uma pequena cozinha poderá ter tudo como uma grande, mas em proporções diferentes. Se optar por um estilo minimalista, os resultados serão imediatos, porque apenas terá à vista o essencial. Quantas vezes damos por nós a adquirir coisas que não são essenciais. Além de planear a arquitetura da cozinha, deverá pensar no que quer ter à vista.