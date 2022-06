Celebração dos 25 anos da queda do Muro de Berlim

© Photo : Uwe Gerig

Detenha-se um momento para se lembrar brevemente dos factos e acontecimentos que envolveram o Muro de Berlim, a sua construção em 1961, a sua queda em 1989. No final da Segunda Guerra Mundial, a cidade de Berlim foi divididas entre os quatro países Aliados, a Rússia, os EUA, a França e o Reino Unido. Esta colaboração entre estas quatro nações foi curta. Desde 1948 que a União Soviética pôs fim às suas relações de cooperação com os seus homólogos ocidentais e, estabeleceu o que é conhecido hoje como o Bloqueio de Berlim, que isolou completamente Berlim oeste do resto da Alemanha Oriental. Esta divisão é reflectida ao longo dos anos seguintes, com a constituição da RDA sob ocupação soviética, e da Alemanha, que se tinha mantido fiel aos americanos, franceses e britânicos, até o início da construção do Muro, na noite de 12 de 13 de Agosto de 1961. Esta divisão militar, que se desenvolvia ao longo de mais de 155 quilómetros, foi feita a partir da junção de dois muros em betão que isolavam uma terra de ninguém, pontilhada com torres de vigia, arame farpado, folhas de barreira e patrulha. Vinte e cinco pontos de passagem, rigorosamente controlados, permitiam um trânsito limitado entre as duas áreas da cidade, sendo o mais famoso o Checkpoint Charlie; restos que ainda podem ser vistos hoje em dia em Friedrichstrasse. Muitos tentaram na altura, mas sem sucesso, sair da zona soviética cruzando ilegalmente o muro durante os 30 anos de sua existência. As vítimas dessa opressão são homenageadas em diversos eventos comemorativos em Mauerpark e Checkpoint Charlie, entre outros.