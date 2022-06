Flávio Castro, jovem arquitecto brasileiro

Gostaríamos de lhe apresentar o trabalho de outro influente arquitecto brasileiro que temos presente na nossa plataforma homify. Desta feita trata-se de Flávio Castro, também ele paulista mas com um conjunto de obra relativamente diferente do anteriormente apresentado Márcio Kogan. As suas encomendas são essencialmente de índole privada, residencial, comercial ou de serviços, mas também, de design de mobiliário e seus acessórios. Paralelamente à sua prática enquanto arquitecto, Flávio mantém ainda uma carreira dedicada à investigação urbana e arquitectónica, tendo-se mudado para Barcelona durante 2007-2009 para a realização do seu mestrado e pós-graduação nestas duas áreas. Findos os seus estudos Flávio decide fazer um break de três anos viajando um pouco por toda a Europa na procura de influências, inspiração e conhecimento transversal. Fez a rota Aalto pelas ilhas finlandesas, as arquitecturas comunistas russas, a rota de Le Corbusier pela França e Suiça, visitou as obras de Siza e Souto de Moura no nosso país, o tradicionalismo e a monumentalidade na Grécia e Itália e terminou com a arquitectura mudéjar do sul de Espanha e norte de África. Colaborou com diversos ateliers brasileiros e internacionais no sentido de aprender distintos processos de trabalho e melhorar as suas referências, tão importantes para um arquitecto. De entre eles destacam-se: MAB arquitectos, Arteks arquitectes e Hidalgo&Hartmann na Espanha eNúcleo de arquitetura, AR.CO., Fundação MASP,Ello Network e MMBB Arquitetos no Brasil.

Neste artigo irá encontrar uma selecção do seu trabalho, que esperemos ser do seu agrado. Venha daí connosco.