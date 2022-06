Como decorar uma sala pequena

Ter uma sala pequena não significa que esta seja menos confortável e a sala deste apartamento T1, na Praça de Espanha mostra exactamente isso. Como o cliente era do sexo masculino, empresário, a Traço Magenta projectou uma decoração inspirada numa suite de hotel. Os tons neutros transmitem uma sensação de tranquilidade, de espaço amplo onde a diferença está nos objectos. As cadeiras com padrão, a mesa de centro que por ser de vidro se funde no espaço e a estante com um aproveitamento até ao tecto são algumas das ideias que poderá recriar na sua sala.