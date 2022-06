12 lindos pátios. Como reproduzi-los?

As casas coloniais têm sempre um toque misterioso e tropical do qual se pode tirar proveito. Esta casa, uma proposta do arquitecto Marcelo Bicudo Arquitetura, utilizou uma fonte antiga como protagonista do espaço. Recuperada das marcas do tempo, teve o seu destaque especial no pátio. Para completar, optou-se por um chão de pedra e por plantas tropicais que trazem frescura ao ambiente.