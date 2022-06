6 bungalows que o vão apaixonar

A palavra bungalow – em português, bangalô – refere-se a um tipo de construção de apenas um piso com popularidade na América do Norte. A palavra quer dizer ’bengali’, ou seja, uma casa no estilo bengala. Este tipo de moradia era conhecida por ser pequena, com apenas um andar e uma varanda. Actualmente, o conceito afasta-se do original e o bungalow já pode ser uma casa de um andar ou de um andar e meio e muito grande. Achamos, assim, que é tempo de lhe dar uma nova perspectiva sobre esta tipologia habitacional. Veja as seis casas que escolhemos.