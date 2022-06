10 maneiras de recriar a sua sala de estar

A nossa sala de estar é provavelmente a divisão da casa mais utilizada no nosso dia-a-dia. Por esse motivo, é fácil que nos cansemos dela, da sua disposição e da sua decoração. Quando as cores e as formas no começam o irritar… o melhor mesmo é uma lufada de ar fresco! Se já não sabe o que há-de fazer à sua sala para que lhe pareça renovada, veja as nossas 10 sugestões para dar um novo visual a este espaço!