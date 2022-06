11 mesas para reunir os amigos e a família

O mais normal é termos uma boa mesa de jantar comprida, pois assim conseguimos poupar espaço e ter vários lugares para as várias pessoas. No entanto, se espaço não é problema, sugerimos-lhe que aposte numa mesa quadrada onde consiga ter 2 ou 3 lugares (mínimo) em cada lado. A grande vantagem? Fica com imenso espaço no centro para decoração ou para as travessas, panelas ou bebidas!