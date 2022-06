As 7 melhores cores para decorar salas pequenas

As cores neutras são as melhores para pintar e decorar os espaços pequenos uma vez que têm a capacidade de os fazer parecer mais amplos, para além de se harmonizarem com muitas outras cores e acessórios. Uma sala de cor bege, como a que podemos ver neste exemplo, pode trazer-nos uma sensação de conforto, comodidade e propiciar ao ambiente uma elegância subtil.