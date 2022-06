De triste a fascinante: casa japonesa ganha nova vida!

Estamos na brilhante e sempre movimentada cidade de Tóquio, a capital japonesa que nos tira o fôlego com as suas cerejeiras, templos, arranha-céus e lojas de anime. No que às casas japonesas diz respeito, não podemos deixar de reparar que a tranquilidade e a simplicidade são as características que melhor as definem.

Da House A que vamos hoje conhecer, pode esperar os mesmos princípios de design minimalista, um plano aberto, uso expressivo do branco e o imenso charme propiciado pela luz natural. Antes da remodelação, a casa era escura, suja, obsoleta e carecia dos mais básicos cuidados estéticos, estilo e até frescura. Contudo, graças ao esforço dos arquitectos da Seets, a casa agora brilha com superfícies radiosas, paredes frescas, móveis modernos e muito charme.

Intrigado? Vamos vê-la de perto.