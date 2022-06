Habitação surpreendente de forma tradicional

Ao contrário do esperado, muitas das peças de mobiliário foram desenhadas como elementos contrastantes do desenho da arquitetura: Quebra-se a leitura uniforme da casa com a variedade de formas, interrompe-se a sobriedade dos materiais construtivos com as cores vivas da mobília e a ortogonalidade dos espaços com as formas orgânicas dos diferentes objetos.