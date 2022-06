Uma casa de sonho em tijolo

O homify 360º de hoje faz uma viagem por uma casa de sonho, perfeita para uma família. Uma habitação onde o tijolo domina e combina com outros materiais formando um volume muito moderno e agradável para viver.. Em Portugal o tijolo é um material utilizado com regularidade, sendo aplicado em partes ou num projecto arquitectónico na sua totalidade . Este material remete-nos para uma arquitectura sobretudo de estilo rústico, mas cada vez mais são as casas modernas que utilizam esta opção. Em países como a Holanda por exemplo esta é uma opção muito, muito comum. Conheça aqui outros exemplos de aplicação do tijolo em arquitectura. Este exemplo situa-se numa localização bem diferente, no México. E foi desenvolvida pelos conceituados arquitectos DREAM ARQUITECTURA & DISEÑO.

Vamos espreitar, vai ficar surpreendido.