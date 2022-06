Top 5 e tudo aquilo que NÃO deve mesmo fazer

As casas pré-fabricadas são escolhidas por catálogo. As suas componentes estruturais e partes são, como o próprio nome indica, pré-fabricadas e, posteriormente, transportadas para um determinado local a fim de serem montadas. Ao contrário dos projectos convencionais, a construção das casas pré-fabricadas é designada como obra seca, pois envolve, na maioria das vezes, a preparação de uma base de fixação da estrutura após o que se se segue a sua montagem que funciona como um lego gigante.

Por esta razão, as casas pré-fabricadas apresentam uma miríade de vantagens, como rapidez de montagem, previsibilidade e precisão no processo, redução do desperdício de materiais, redução do custo e menor pegada ambiental. Por estes motivos, as casas pré-fabricadas são a solução ideal para quem não pretende esperar durante longos meses pelo término da construção, para quem não pretende passar pelo desgaste que trazem os imprevistos de uma obra convencional e para quem deseja economizar no custo da obra. Neste artigo, mostrar-lhe-emos cinco belas casas pré-fabricadas. Veja-as com atenção!