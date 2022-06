Casa com fachada simples, mas um interior de sonho

Uma das partições já executada é o painel de madeira com plantas trepadeiras que divide a garagem, espaço semi-privado, do espaço do pátio central, um espaço privado que pedia, portanto, um maior nível de privacidade. Para além de garantir a privacidade dos moradores, o painel de madeira dialoga com as placas de OSB, com as peças aparentes da cobertura e com o piso em pedra da garagem, dando um toque rústico ao edifício.