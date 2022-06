Quadros decorativos: 10 exemplos que vão fazer a diferença!

Uma sala que inspira o estilo asiático, pela presença de elementos típicos oriundos daquele continente oriental. Como os tapetes, as almofadas, a planta artificial e o candeeiro. No entanto, há algo que impressiona e que marca, são os quadros decorativos para a sala. Pelo seu tamanho, posição e disposição, não está apenas um… nem dois… estão vários, pelo apartamento todo, de Lisboa. Todas as paredes contam uma história… sim, é possível contar uma história através da arte artística. Neste caso concreto, as mulheres dominam as paredes da casa. Impressionismo? Talvez.

Certo é que ficamos impressionados com tão bela arte a falar por si…