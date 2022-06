Banquetas: peças decorativas e funcionais!

As banquetas. Pode usá-las para decorar, pode usá-las como apoio. Pode levá-las para qualquer divisão da casa. Na sala, serão úteis para uma longa noite à lareira ou para repousar os pés. No quarto, pode colocá-las ao fundo da cama. Na casa de banho, servem de apoio a todos os seus apetrechos. No escritório, por que não complementar a banqueta com uma bela poltrona?

Um móvel tão pequeno, mas tão grande em funções. No artigo de hoje, dedicamo-nos exclusivamente a ele e mostramos-lhe como o enquadrar em diferentes divisões com propósitos, também eles, distintos.