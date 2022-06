9 inspiradoras churrasqueiras e cozinhas ao ar livre

Se gosta de soluções muito tradicionais, não há razão para que altere essa ideia quando desejar criar uma cozinha exterior. Acima de tudo, estas tendências campestres e rústicas são perfeitas para que coloque mãos à obra e seja você mesmo a criar partes integrantes do projecto. Uma parte importante deste conceito são as fronteiras quase nulas entre o jardim e a cozinha que está a construir: instalar um piso diferente, um bom grelhador, uma zona de refeições e um balcão é mais do que suficiente. Inspire-se no belo projecto que aqui publicamos e perceba como não precisa de muito para ter um espaço extremamente funcional.