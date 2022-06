A casa minimalista perfeita

As características de uma obra ou, dizendo melhor, o carácter ou a definição da mesma, não dependem apenas dos critérios do desenho adoptado, nem tampouco do tipo de construção ou do estilo que a define. Por vezes, existem detalhes que podem acabar por ser o denominador comum dentro de uma série de variáveis mais ou menos heterogéneas.

Estes rasgos aparecem independentemente de qualquer outra variável do projecto e têm a ver com uma busca no processo de desenho que está intimamente relacionada com a presença na paisagem e de como o edifício se relaciona com ela. Tal como F. L. Wright desenvolveu a sua teoria sobre as casas-pradarias, tal como Amancio Williams determinou a importância da linha horizontal numa paisagem estendida e plana, assim surge a importância de marcar a verticalidade ou a horizontalidade de uma obra.

Sobre isto parece falar-nos esta obra dos arquitectos do gabinete Sehw Architektur GmbH, da universalidade de certos argumentos como pode ser apenas uma linha de paisagem.