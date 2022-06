7 ideias para criar um jardim perfeito

Prático e esteticamente agradável, a pérgola introduz um conceito fundamental no ambiente de exterior: repouse, mas faça-o protegido do sol ou do mau tempo. Seja ela pré-fabricada ou criada ad hoc, é importante tirar bem as medidas e escolher um estilo que vá ao encontro do estilo do jardim e do mobiliário que vai resguardar. As pérgolas mais comuns são feitas em madeira com uma cobertura em tela ou PVC, enquanto as mais complexas usam lâminas comandadas por controlo remoto.