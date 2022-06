Não acreditará no antes e depois destas fachadas

Se gosta de ver remodelações, então este livro de ideias é para si. Vamos mostrar-lhe três fachadas de casas de dois andares cujo estado original não satisfazia os proprietários. As moradias estavam em mau estado ou, simplesmente, não reflectiam as tendências e os estilos do momento.

Estas surpreendentes remodelações trabalharam as melhores qualidades de cada projecto de forma a fazer as casas sobressair e reflectir o estilo pessoal dos donos. Com materiais novos, uma geometria harmoniosa e uma arquitectura moderna, as transformações ficaram irreconhecíveis.

Ora veja lá.