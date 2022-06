Pronta em 45 dias, casa pré-fabricada de 65 m² tem espaço para tudo

Acredita que é possível ter uma casa pronta em menos de dois meses? Hoje, vamos conhecer uma casa pré-fabricada que levou 45 dias para ser erguida. O projecto foi desenvolvido pelos construtores da Mapout que o baptizaram como Casa 2020. O motivo? O estúdio já está com os olhos postos no UIA, o Congresso Mundial de Arquitectos 2020. O evento vai acontecer no Rio de Janeiro e tem como proposta avaliar o papel da arquitectura dentro da realidade urbana do mundo contemporâneo em justaposição com a finitude do planeta e a busca pela preservação e pela sustentabilidade.

Sendo assim, era necessário que o edifício estivesse alinhado com a necessidade de reduzir o impacto no meio ambiente. Subsequentemente, os pontos trabalhados no projecto foram a eficiência energética, a alta qualidade dos materiais e o tempo de execução reduzido. Foi a primeira vez que o estúdio montou e testou o sistema construtivo que foi desenvolvido por eles. Se estiver com dúvidas sobre a eficiência de uma construção deste tipo, saiba que escolher uma casa pré-fabricada tem muitas vantagens. Para além da variedade de projectos, que podem ser personalizados e modificados, a diversidade dos materiais também é um ponto positivo. Há opções de módulos em aço, madeira, betão, materiais plásticos e contentores.

Neste livro de ideias, veremos uma casa que apostou na alvenaria e que o vai levar para um passeio no futuro.

Actualização: