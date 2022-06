Moradia de linhas simples com interiores orientais

Certamente esta habitação não se encontra no centro da cidade de Seoul. É uma moradia integrada na floresta, com uma arquitectura de linhas bastante simples mas que resulta da combinação de vários materiais o que a torna original. Na imagem vemos a entrada para a garagem e percebemos a fachada lateral da habitação. A entrada para a propriedade, também entrada para os veículos é acompanhada por um muro de construção muito natural que se integra perfeitamente no terreno e na envolvente. Onde domina o branco mas a madeira também está presente de forma bastante elegante. Um vidro amplo parece ter um impacto fantástico na vivência no interior da casa.