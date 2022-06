Casa rústica e incrivelmente moderna!

Quando o rústico e a modernidade se unem o resultado só pode ser fantástico. Um lugar sereno onde a atmosfera e o ar puro conformam o espaço ideal para uma construção rústica.

Este magnífico projecto é da autoria do estúdio de arquitectura brasileiro Ambienta-Arquitetura. Este atelier opera nas mais diversas áreas desde a arquitectura ao design de interiores, voltando as suas actuações para projectos residenciais, corporativos e até de empreendimentos imobiliários. Criada no ano de 2008 a Ambienta-Arquitetura procura soluções inovadoras que respondam de uma forma personalizada face aos mais diversos tipos de desafios e clientes. Este estúdio procura também aliar ao seu trabalho os conceitos de funcionalidade e estética garantindo assim uma sustentabilidade arquitectónica única para cada projecto.

Quer seja no seu aspecto tradicional ou na fusão interior/exterior, esta casa possui uma série de detalhes que certamente o irão encantar. Fique connosco e descubra um universo rústico cheio de detalhes modernos!