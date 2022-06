Magnífica remodelação de habitação!

Começamos esta viagem pelo jardim. A envolvente calma e serena reúne todas as condições favoráveis à criação de um espaço lounge exterior perfeito para longas tardes entre família e amigos. A discreta habitação esconde-se por trás de alguma vegetação não revelando muito acerca da sua fachada, no entanto percebemos que se trata de uma habitação tradicional com um telhado cerâmico de duas águas. O facto da vegetação abraçar a casa cria uma grande privacidade no seu interior.

A piscina é também um dos grandes protagonistas deste espaço. É lá que os habitantes e visitantes podem desfrutar de momentos únicos.