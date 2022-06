Casa unifamiliar de muito bom gosto

Começamos pela fachada que se apresenta moderna e rejuvenescida! No exterior as alterações foram discretas, uma vez que este era um projecto de reabilitação e sobretudo renovação. As grandes alterações ocorreram mais a nível dos elementos construtivos do que propriamente a nível da forma e construção do edifício. Lançando um olhar sobre as transformações mais significativas que a fachada sofreu, podemos perceber como apenas o facto de trocar caixilharias, janelas, guardas e portadas foi decisivo para conferir uma nova alma à habitação.