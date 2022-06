Uma casa no campo!

No interior desta habitação de campo, predomina a decoração rústica. As paredes pintadas de branco transmitem uma sensação de frescura única que contrasta com o mobiliário em madeira. No geral o ambiente que se respira é campestre e tradicional, haverá melhor forma de desanuviar da agitação citadina?!

Esta é a sala de jantar onde a família se reúne e partilha refeições e momentos únicos. As cadeiras feitas de bambu combinam com a mesa e o grande louceiro de madeira. Estes são os elementos principais que conformam todo este espaço.