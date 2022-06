O estilo escandinavo aplicado num apartamento encantador

Para além das peças de mobiliário, as cores e as texturas; um dos elementos mais importantes que valorizam um bom projecto é a luz natural. Neste espaço, é claramente notória a preocupação que se teve em aproveitar ao máximo a luz natural através do correcto posicionamento dos vãos. A utilização de grandes vãos, para além de permitir o contacto com a paisagem envolvente e a possibilidade de ventilar e iluminar naturalmente este espaço, criar uma maior tridimensionalidade no interior deste open space através do jogo de luz e sombra produzido pelas mais variadas formas dos objectos aqui presentes.