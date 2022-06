Incrível reabilitação de uma casa rústica

Mais do que um mero projecto de reabilitação, o que dá atitude a este projecto é o facto de a memória do antigo estar presente mesmo após a intervenção neste lugar. Assim sendo, o novo funde-se com o antigo, formando um espaço absolutamente fantástico. No que diz respeito aos espaços comuns da casa, esses agora fundem-se entre si, não existindo deste modo qualquer separação física entre a cozinha, sala de refeições e sala de estar.

