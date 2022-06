A casa que é a inveja da vizinhança!

Originalmente, a cozinha e a sala de jantar eram duas zonas separadas. Os profissionais decidiram refrescar o piso inferior e agora as duas salas e a cozinha encontram-se num único plano aberto. Todas as áreas estão, no entanto, separadas através dos seus estilos diferentes.

Na sala de estar, por exemplo, usaram-se sofás azuis escuros com almofadas coloridas que com ele contrastam. Esta é uma sala muito confortável, tanto no Inverno, como no Verão. As portas de correr podem ser abertas, estendendo a casa até ao terraço e deixando o ar puro entrar. No Inverno, a lareira aquece o espaço.