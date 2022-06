Top 5 e os projectos de sonho

Hoje viajaremos pelo estado de Idaho, nos Estados Unidos, para visitar uma casa muito peculiar, uma vivenda saída de um conto de fadas: o rancho Lucky 4 Ranch. Trata-se de uma cabana no meio do bosque, construída com madeira rústica e com a aparência de uma cabana. Uma ampla, enorme e acolhedora cabana, que se ergue entre os pinheiros como um recinto sagrado em total harmonia com a paisagem.

O gabinete americano, Uptic Studios foi o criador desta fantástica habitação que se localiza em algo entre o rústico com madeira crua e os pinheiros à sua volta, quer pela sua elegância moderna e confortável. Uma cabana que nos conquista desde a primeira vista e que convida a passar a noite em frente à lareira ou à fogueira no exterior, entre a luz da lua e as sombras do gigantes pinheiros. Quer conhecê-la melhor?