homify 360º: Casa M&M

Márcio Kogan é um dos arquitectos mais influentes da contemporaneidade. Brasileiro, paulista, Kogan é conhecido pelo seu estilo minimal que normalmente contrasta com uma materialidade intrínseca, características maiores da sua obra, às quais não estão imunes as fortes influências do modernismo brasileiro e de arquitectos como Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Lina Bo Bardi, Rino Levi ou Affonso Reidy. Os seus projectos respeitam os princípios da arquitectura modernista brasileira, com especial atenção para o design de interiores e seus respectivos detalhes, resultando numa arquitectura que mescla elementos tradicionais com os de índole contemporânea.

Em homify terá ao seu dispor um belo conjunto de obras do arquitecto que poderá analisar em maior detalhe sempre que quiser. Neste artigo irá encontrar especificamente a análise de uma dessas obras: a sensacional casa M&M, um daqueles casos em que as imagens valem mais que mil palavras. Um projecto da mk27 que teve como co-autoras as arquitectas Maria Cristina e Diana.