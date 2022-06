5 Casas De Sonho: As Casas Que Vão Conquistar O Seu Coração Imediatamente

Com um telhado que se inclina até encontrar o solo, esta é uma casa única. A sua estrutura arquitectónica faz parecer que o edifício se ajoelha no chão, mostrando a sua grandeza nas formas abruptas que a definem. O edifício exibe orgulhosamente os materiais de que é feito e é, realmente, convidativo.

A moradia surge magistralmente integrada com o ambiente em que se insere por via do uso da pedra, da madeira e da terracota. A isso junta-se o seu desenho que inclui amplas superfícies envidraçadas que se integram com o jardim. O branco no interior e o isolamento natural com paredes grossas fazem dela um sonho de casa.