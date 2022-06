Projetar e desenvolver um jardim não é uma tarefa fácil, nomeadamente para quem quer ter um espaço ímpar e soberbo. Já sabe, há jardins e jardins… há uns que não cativam tanto assim, mas haverá outros que encantarão só de avistar uma parte, e são estes mesmos que ficam na nossa memória e a desejar lugares similares na nossa casa. Mas por vezes, precisamos de passar do desejo à ação, deixar só de apreciar para criar a nossa realidade. Porquê esperar ou adiar? É para começar já e não será de qualquer maneira, é com nada mais, nada menos do que uma lagoa de jardim. Ao menos que façamos as coisas com pompa e circunstância, não acha?!

O que é uma lagoa de jardim?

Uma lagoa é um corpo de água, com pouco fluxo, onde a água fica estagnada. O seu tamanho pode variar. Existem lagoas naturais, mas outras artificiais, ou seja, feitas pelo Homem. E são essas mesmas que podemos incluir no nosso jardim, sim é perfeitamente viável. O jardim fica com ambiente bastante romântico, delicado e natural. Este canto de água torna o cenário mais vivo e natural. Além de serem um habitat para animais aquáticos e um fonte de alimentação para aves e insectos, pela água ou micro-organismos. A lagoa de jardim é assim um pequeno paraíso, que traz uma sensação bastante harmoniosa e calma, seja visual ou auditivamente. Sem sombra de dúvidas que este é projeto ideal para os amantes da natureza, que procuram um ambiente calmo e relaxante. A natureza é o maior aliado para combater stress e outros problemas de saúde.

Onde procurar ideias de lagoas de jardim?

É fácil, está na página certa, aqui poderá descobrir tudo o que precisa de saber sobre lagoa de jardim. Dicas, sugestões, imagens e projetos que o inspirarão a criar uma lagoa de jardim absolutamente única e maravilhosa. Só precisa de navegar pela plataforma homify, para ficar um expert na matéria. Faça uma seleção de imagens, tire notas dos conselhos e descubra ainda, o profissional que o poderá ajudar a criar este cantinho especial no seu jardim.

Como criar uma lagoa de jardim?

É possível criar uma lagoa no seu jardim e vamos mostrar como deve fazer.

- 1º passo: decida o tipo de lagoa que pretende e a sua respetiva função. Deve pensar nas características que mais gosta de ver, bem como considerar os custos e a manutenção futura.

- 2º passo: deve escolher um espaço. Saiba que as lagoas ficam melhor em pontos com sombra e sol. Pode escolher uma zona do seu jardim, que pode espreitar quando está no interior de casa. Ajuda a criar um ambiente agradável.

- 3º passo: deve analisar o local. Ver se existem condições especiais no solo, as árvores ou ainda as rochas. Veja a viabilidade dos seus planos, se é com ou sem cascata, com ou sem bomba de água…

- 4º passo: considerar o tamanho e a profundidade da lagoa. Tenha em conta a região, pois uma zona seca ou húmida não requer o mesmo tipo de estrutura.

- 5º passo: cavar a estrutura da lagoa, mediante o tamanho que definiu. Pode usar uma corda para ter noção do tamanho.

- 6º passo: forrar a lagoa com areia e depois com um revestimento em borracha ou com lona.

- 7º passo: encher a lagoa com água até ao limite. Pode até usar a água da chuva.

- 8º passo: esconder as sobras da borracha, criando uma abertura em toda a volta. Pode depois colocar pedras, para o lado estético.

- 9º passo: misturar água de uma lagoa natural, que ajudará a criar um ambiente mais natural para a vida selvagem.

- 10 º passo: pode comprar plantas aquáticas, peixes ou outros seres vivos aquáticos para viverem na sua nova lagoa. Mas certifique-se que estes seres podem viver juntos e naquele ambiente áquatico.

Vai ver que este pequeno cantinho será fantástico de ver crescer. Tornar-se-á um excelente refúgio.

Conselhos extras!

Para que tenha uma lagoa perfeita partilhamos outros conselhos que poderão ser do seu interesse:

- instale a sua lagoa num lugar plano e seco, longe da estrada, de preferência.

- A lagoa precisa de sombra entre 12 a 16 horas por dia, no pico do verão, mas sem por isso estar demasiada rodeada de árvores, pois estas deixam cair as suas folhas e poderão causar eutrofização.

- Não coloque terra no fundo da lagoa.

- A lagoa não deve passar 1,5 metros de profundidade.

- 2 ou 3 metros quadrados são suficientes para criar uma lagoa de jardim. Mas algumas lagoa vão até 25 metros quadrados.

Agora sim, é um expert em lagoas de jardim! Como vê, requer um pouco de trabalho, mas é perfeitamente viável. Motive-se com o resultado final… Sem dúvida que valerá a pena.