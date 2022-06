Faz bem ao corpo e à mente essa diálogo permanente com a natureza, sobretudo numa época em que os espaços verdes escasseiam e só alguns privilegiados podem deles usufruir em privado. A jardinagem não é uma actividade fácil, no sentido em que é preciso ter algum conhecimento sobre a terra, as plantas e o clima. Contudo, também não é nada de transcendente e, com a prática, depressa aprenderá a manter o seu jardim e a ver na jardinagem uma actividade prazerosa e até terapêutica. Comece por ler sobre o assunto, por aprender com quem sabe ou por cultivar uma pequena horta de ervas aromáticas para ver como se sai. Dirija-se a uma loja e muna-se das principais ferramentas para as suas lides no exterior. Invista numa espécie de kit de iniciante e, aos poucos, vá comprando ferramentas adicionais proporcionais à sua experiência e ao que pretende fazer. Não desmotive ao primeiro erro. Lidar com a natureza é desafiante e a aprendizagem é permanente. No fim, quando vir o seu jardim bonito vai ficar orgulhoso.

Ferramentas compradas. E agora?

Agora, tem que planear. Não é ciência nenhuma de que, num jardim, é ideal ter uma boa exposição solar e um solo bem drenado. Deve avaliar quais as melhores zonas para plantar, qual a melhor época do ano e que tipo de plantas se dão melhor com o clima da região em que vive. Pode, por exemplo, reunir um grupo de plantas que partilhem das mesmas necessidades em termos de luz (directa, indirecta, semidirecta), água (quantas vezes deve regar) e exigências do solo (solos húmidos, solos bem drenados, fertilizados, entre outros). Tenha, ainda, em atenção se tem crianças ou animais domésticos e quais as melhores plantas para uma casa habitada pelos pequenos traquinas e amigos de quatro patas. Privilegie fertilizantes orgânicos. É mais saudável para si, mais seguro e melhor para o meio ambiente.

Conselhos úteis

Se está a começar, então há algumas coisas que lhe podem escapar. A título de exemplo: não deve cortar os galhos das árvores no decorrer da estação de crescimento. Remova galhos doentes e danificados e use antisséptico bucal oral entre os cortes para prevenir infecções. Habitue-se, no Outono, a recolher as folhas para fazer um composto que mais tarde ser-lhe-á útil para nutrir a terra. Para reduzir o peso de um vaso, coloque, no fundo do mesmo, amendoins de espuma usados para acondicionamento. Depois, cubra-os com tecido usado no exterior e coloque, só no fim, a terra. Assim, será muito mais fácil deslocar os vasos uma vez que o peso ficará reduzido praticamente para metade.

