Na hora de decorar um espaço, as principais preocupações recaem geralmente nas cores e no mobiliário, desvalorizando, muitas vezes, a iluminação. Mas é importante ter em mente que a iluminação é algo de fundamental na decoração de uma casa, seja para iluminar a divisão ou para tornar o ambiente mais confortável, acolhedor e atrativo, com qualidade, bem-estar e claro segurança. Não há espaço da nossa casa que deve carecer desse detalhe, nem tampouco a casa de banho. Seja através de uma iluminação natural, para as casas de banho que dispõem de janelas, seja através de uma iluminação artificial.

Existem várias formas de favorecer uma iluminação e é nesta página que pode descobrir como fazê-lo. Descubra e leia os vários livros de ideias que abordam o assunto ou então recorra aos profissionais da homify, para que possa ter de forma perfeita uma casa de banho brilhante e cheia de luz.

Como devo iluminar a minha casa de banho?

Iluminar uma casa de banho não é um bicho de sete cabeças, até porque não necessita de muitas luzes especiais. O truque é manter os pontos estratégicos e escolher lâmpadas mais eficientes, como luzes mais fortes. Por exemplo, uma lâmpada fluorescente no meio do teto, de modo a propagar luz por toda a divisão. Pode ainda, colocar luzes no espelho (lugar estratégico), que são necessárias para barbear-se, maquilhar-se, pentear-se ou arranjar-se. Assim, consegue obter mais foco para estas ações de beleza. Não vá ficar o olho borratado ou a barba mal cortada por falta de luz, não é verdade?! Além destas luzes gerais, pode iluminar a zona do banho, como a banheira ou o chuveiro. Mas atenção, esta zona precisa de ser equipada com lâmpadas à prova de água. Para um banho mais relaxante, pode optar por iluminar esta zona com velas, fica um ambiente romântico e muito agradável. Se for um privilegiado e tiver uma janela na sua casa de banho, opte por uma cortina transparente e leve, de modo a deixar penetrar a luz solar, durante o dia. A casa de banho fica mais atrativa.

O que preciso ter em conta?

Nas casas de banho devem ser evitadas lâmpadas de cor amarela, tendo em conta que estas criam mais sombra e tornam o ambiente mais pesado para as ações de beleza. Prefira lâmpadas fluorescentes, pois estas transmitem uma imagem mais clean e higiénica.

Agora que tem uma casa de banho com outro brilho e encanto, só tem de desfrutar dela em toda plenitude… Afinal esta divisão é o nosso refúgio secreto!