É precisamente até à cozinha que se inicia a nossa viagem! Gostamos tanto desse lugar dentro da nossa casa, seja para confeccionar uns bons pratos ou deliciosos petiscos, e mesmo para tomar uma refeição rápida ou mais sossegada.

A cozinha pode apresentar-se sob vários modelos, formas ou estilos. E dentro dos variadíssimos modelos existentes ressalvamos nesta página um: a cozinha com ilha. Um extra comum dentro das cozinhas modernas. Certamente que já se cruzou com ilhas de cozinha e provavelmente viu-as de formas diferentes. De facto, as ilhas de cozinha podem variar perante o tamanho da cozinha ou o estilo que pretende.

Para que serve a ilha de cozinha?

De cozinha para cozinha a sua função poderá variar, pois a ilha pode servir de mesa, de bancada, pode ter fogão ou pia, pode ser apetrechada de arrumações ou não. Pode ser grande, pequena, larga ou estreita. Depende.

Posso ter uma ilha de cozinha?

Atenção que não é por gostarmos de ilhas de cozinha, que podemos ter uma dentro da nossa cozinha! É importante considerar o espaço que dispõe, pois é preciso pensar na circulação à volta dela, como também na distância com os restantes móveis (poder abrir os armários ou gavetas sem entraves). Como tal, nas cozinhas pequenas não é aconselhável esse tipo de complemento, a menos que seja bem adaptada ao tamanho ou para separar áreas (cozinha/sala). Por outro lado, se tiver espaço suficiente então não hesite mais, vai ver que irá ganhar com uma ilha central, não só espaço, como também funcionalidade e arrumações. Além de que, a cozinha ganha um visual completamente diferente, fica bastante contemporâneo e atrativo!

Como escolher a ilha de cozinha?

A escolha da ilha de cozinha é geralmente feita aquando a compra de uma nova cozinha, a menos que queira inserir só a ilha nesse espaço, mas para tal aconselhamos a ajuda de um profissional, para o ajudar nesse delicado processo. No mercado encontra uma diversidade de cozinhas com ilhas, mas só uma é que o conquistará. Como sabemos que a cozinha é um investimento importante e de orçamento elevado, recomendamos que faça uma análise prévia do mercado. Faça-o com tempo e sem precipitações, para evitar arrependimentos tardios.

Sem sair de casa, sem perder a paciência e sem gastar combustível pode fazer toda essa pesquisa aqui, nesta mesma página, descobrindo todas as nossas dicas acerca do assunto, como verificar as fabulosas cozinhas dos nossos profissionais de todo o mundo. Inspire-se… muito!