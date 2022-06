Ideias para salas pequenas

Hoje é quase uma corrida contra os metros quadrados, geralmente as áreas das casas e dos apartamentos são restritos, pela busca da quantidade de habitações desvaloriza-se espaços amplos. De facto, esta situação pode causar um pouco de stress por parte dos seus moradores, por não saber muito bem como gerir uma pequena sala, por exemplo. A verdade é que existem alguns truques decorativos, usados pelos arquitetos e designers de interior, de modo a valorizar o espaço e torná-lo visualmente amplo, atrativo, funcional e bonito.

No caso de ter uma sala pequena, poderá encontrar diversas soluções nesta página, entre livros de ideias, produtos e profissionais da área. Assim, o que vos parecia impossível há minutos atrás, é agora solucionado graças à homify. Mas antes de mais nada veja as respostas que temos a estas duas grandes questões…

Quais são os principais truques que deve saber?

Numa pequena sala deverá privilegiar as cores claras, nomeadamente os tons pastéis e sobretudo o branco, uma vez que são cores que irão abrir o espaço e receber/refletir a luz, quer natural, como artificial, dando a ilusão da área ser maior do que é na realidade. Outro truque bem clássico é o uso do espelho, pois este também faz com que a sua sala pareça maior do que é, sobretudo se estiver frente à janela. Quanto maior for o espelho melhor será o resultado. Por outro lado, deve escolher móveis de tamanho reduzido, há que adequar as peças ao espaço. Não vai colocar um sofá XXL numa sala pequena, pois já não iria haver espaço para mais nada. Tenha ainda cuidado no layout da mobília, essa não pode nunca tapar a luz das janelas. Dê ainda, oportunidade às prateleiras, essas pequenas peças são práticas, bonitas e baratas, além de serem fantásticas para colocar numa sala pequena, ocupam uma pequena parte de uma parede, sem por isso roubar espaço à divisão, e são super práticas para armazenar e decorar. Finalmente elimine tudo o que for supérfluo e o que nem costuma usar, não se esqueça o lema é menos é mais!

Por onde começar?

No caso de já estar a viver nessa casa e achar que a sua pequena sala está mal organizada. Deve então pensar numa nova decoração e layout. Como ver o que quer manter lá, pintar as paredes, mudar alguns itens decorativos por outros mais leves e claros. Um processo laborioso, mas que no final compensará. Não tenha medo e dê o passo em frente! Se estiver para viver numa casa com uma sala pequena, então pode começar o processo de raiz, o que se torna mais fácil. Veja com cautela as nossas dicas e ponha-as em prática. Vai ver que no final a sua sala, será digna de uma capa de revista!